Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8916 RUR   0.0268 GBR   2.1023 TRY   0.2999

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.20 0.18 Brent 63.46 0.07

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.07.2019 19:45

Помпео не исключил участия в президентских выборах в будущем

Госсекретарь США Майк Помпео не стал исключать возможность того, что в будущем может принять участие в президентских выборах.

"Я никогда не мог предсказать то, какое будет мое следующее место работы", - сказал Помпео в понедельник в Экономическом клубе в Вашингтоне, отвечая на вопрос, рассматривает ли он возможность побороться когда-нибудь за пост главы государства.

"Если бы я знал, что могу принести пользу для Америки, то я бы сделал что угодно", - отметил госсекретарь.

При этом Помпео указал, что в настоящее время не рассматривает возможность участия в выборах в 2020 году в Сенат как представитель штата Канзас. Он также сказал, что будет занимать пост госсекретаря США все время, пока у него есть такая возможность. При этом модератор заметил, что Помпео - один из немногих людей, которых президент США Дональд Трамп не критикует в своем твиттере.

Помпео с 2011 по 2017 год был членом Палаты представителей США. В январе 2017 года он стал директором ЦРУ. С апреля прошлого года занимает пост главы американского внешнеполитического ведомства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ВЫБОРЫ, ПОМПЕО


Похожие новости


Трамп официально объявил о намерении баллотироваться в президенты США и обвинил демократов в желании уничтожить США Администрация Трампа не допустит, чтобы какое-либо иностранное государство вмешивалось в выборы США - Помпео Трамп заявил, что воспользовался бы компроматом от других стран на своих соперников на выборах Сенат США одобрил законопроект о запрете въезда в страну лицам, вмешивающимся в американские выборы Трамп поручил разведке США совместно с генпрокурором изучить деятельность по наблюдению во время президентских выборов 2016 года Байден добился значительного успеха за три недели предвыборной кампании - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]