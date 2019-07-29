Помпео не исключил участия в президентских выборах в будущем

Госсекретарь США Майк Помпео не стал исключать возможность того, что в будущем может принять участие в президентских выборах.
"Я никогда не мог предсказать то, какое будет мое следующее место работы", - сказал Помпео в понедельник в Экономическом клубе в Вашингтоне, отвечая на вопрос, рассматривает ли он возможность побороться когда-нибудь за пост главы государства.
"Если бы я знал, что могу принести пользу для Америки, то я бы сделал что угодно", - отметил госсекретарь.
При этом Помпео указал, что в настоящее время не рассматривает возможность участия в выборах в 2020 году в Сенат как представитель штата Канзас. Он также сказал, что будет занимать пост госсекретаря США все время, пока у него есть такая возможность. При этом модератор заметил, что Помпео - один из немногих людей, которых президент США Дональд Трамп не критикует в своем твиттере.
Помпео с 2011 по 2017 год был членом Палаты представителей США. В январе 2017 года он стал директором ЦРУ. С апреля прошлого года занимает пост главы американского внешнеполитического ведомства.
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