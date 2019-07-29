Итальянский футбольный клуб "Рома" планирует впервые выйти на рынок облигаций, разместив пятилетние бонды на 275 млн евро, сообщает агентство Bloomberg.

Основную часть полученных средств команда планирует направить на погашение кредита на 215,5 млн евро.

Другие итальянские гранды, включая "Интер" и "Ювентус", ранее уже размещали свои облигации. Так, "Интер" в декабре 2017 года продал бонды на 300 млн евро по ставке 4,875%, и эксперты отмечают, что процент оказался значительно ниже, чем если бы клуб привлекал финансирование из других источников.

Между тем инвесторам, которые захотят вложиться в облигации "Ромы", придется оценивать специфические риски, включая потенциал команды в еврокубках или возможные травмы ключевых игроков. Так, бонды "Ювентуса" в апреле резко просели после неожиданного проигрыша "Аяксу" и вылета из Лиги чемпионов.

"Рома" завершила прошлый сезон на шестом месте и в этом году выступит в Лиге Европы, втором по силе клубном турнире. Последний раз команда выигрывала чемпионат Италии в 2001 году. Основными спонсорами являются компании Nike, Qatar Airways и Hyundai Motors.