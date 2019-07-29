Армения провокациями на границе стремится сорвать переговоры по Карабаху – МИД Азербайджана

Продолжающаяся Арменией оккупация азербайджанских территорий увеличивает вероятность провокаций в зоне нагорно-карабахского конфликта, устранить это можно только выводом армянских войск с этих земель, заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева агентству «Интерфакс-Азербайджан».

«Сегодня единственным виновником эскалации напряженности в регионе, и вообще наличия «линии фронта» между Арменией и Азербайджаном, является Армения, оккупировавшая военным путем азербайджанские территории, признанные на международном уровне, то есть Нагорный Карабах и семь прилегающих районов. Поиск по различному поводу других виновников в этом вопросе означает не что иное, как самообман», - отметила Абдуллаева, комментируя заявление пресс-секретаря МИД Армении Анны Нагдалян.

Абдуллаева подчеркнула, что пока вооруженные силы Армении присутствуют на территориях Азербайджана, «к сожалению, вероятность возникновения таких инцидентов очень высока». «Единственный путь предотвращения таких случаев заключается в обеспечении вывода вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана», - добавила она.

Она напомнила, что некоторое время назад МИД Армении настаивал на неприемлемости «одной рукой проводить переговоры, а другой – открывать огонь», однако после этого заявления была обстреляна позиция пограничного пункта в направлении Газахского района Азербайджана и ранен боец Государственной пограничной службы Азербайджана.

«По-видимому, Армения, одной рукой сохраняющая под оккупацией территории Азербайджана, другой рукой ищет причины для срыва переговоров. Хотела бы напомнить, что после встречи в Вашингтоне министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров заявил, что и до этого, во время обсуждения основных документов в рамках переговорного процесса по урегулированию конфликта, во фронтовой зоне вовсе не царило полное спокойствие, но переговоры продолжались», - сказала Абдуллаева.

Она также подчеркнула, что только вывод вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана и возвращение в свои дома азербайджанцев, изгнанных с этих земель, приведут к снижению напряженности в регионе, восстановлению устойчивого мира, спокойствия и благополучия. «Азербайджанская сторона никогда не смирится с фактом оккупации своих земель, и армянская сторона давно должна понять это», - заявила Абдуллаева.

Ранее Нагдалян заявила, что МИД Армении возлагает на Азербайджан ответственность за возможный рост напряженности на линии соприкосновения сторон из-за провокаций с азербайджанской стороны, которые привели к гибели одного армянского военнослужащего и ранениям еще двух армянских военных.

Н.Аббасова