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Карабахский конфликт 29.07.2019 20:29

Армения провокациями на границе стремится сорвать переговоры по Карабаху – МИД Азербайджана

Продолжающаяся Арменией оккупация азербайджанских территорий увеличивает вероятность провокаций в зоне нагорно-карабахского конфликта, устранить это можно только выводом армянских войск с этих земель, заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева агентству «Интерфакс-Азербайджан».

«Сегодня единственным виновником эскалации напряженности в регионе, и вообще наличия «линии фронта» между Арменией и Азербайджаном, является Армения, оккупировавшая военным путем азербайджанские территории, признанные на международном уровне, то есть Нагорный Карабах и семь прилегающих районов. Поиск по различному поводу других виновников в этом вопросе означает не что иное, как самообман», - отметила Абдуллаева, комментируя заявление пресс-секретаря МИД Армении Анны Нагдалян.

Абдуллаева подчеркнула, что пока вооруженные силы Армении присутствуют на территориях Азербайджана, «к сожалению, вероятность возникновения таких инцидентов очень высока». «Единственный путь предотвращения таких случаев заключается в обеспечении вывода вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана», - добавила она.

Она напомнила, что некоторое время назад МИД Армении настаивал на неприемлемости «одной рукой проводить переговоры, а другой – открывать огонь», однако после этого заявления была обстреляна позиция пограничного пункта в направлении Газахского района Азербайджана и ранен боец Государственной пограничной службы Азербайджана.

«По-видимому, Армения, одной рукой сохраняющая под оккупацией территории Азербайджана, другой рукой ищет причины для срыва переговоров. Хотела бы напомнить, что после встречи в Вашингтоне министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров заявил, что и до этого, во время обсуждения основных документов в рамках переговорного процесса по урегулированию конфликта, во фронтовой зоне вовсе не царило полное спокойствие, но переговоры продолжались», - сказала Абдуллаева.

Она также подчеркнула, что только вывод вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана и возвращение в свои дома азербайджанцев, изгнанных с этих земель, приведут к снижению напряженности в регионе, восстановлению устойчивого мира, спокойствия и благополучия. «Азербайджанская сторона никогда не смирится с фактом оккупации своих земель, и армянская сторона давно должна понять это», - заявила Абдуллаева.

Ранее Нагдалян заявила, что МИД Армении возлагает на Азербайджан ответственность за возможный рост напряженности на линии соприкосновения сторон из-за провокаций с азербайджанской стороны, которые привели к гибели одного армянского военнослужащего и ранениям еще двух армянских военных.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИД, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]