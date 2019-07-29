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Регион 29.07.2019 20:33

Иран и РФ проведут военно-морские учения в Индийском океане, заявляют в Тегеране

Иран и Россия до конца 2019 года проведут совместные военно-морские учения в Индийском океане, сообщает в понедельник агентство "Мехр" со ссылкой на командующего ВМС Ирана Хосейна Ханзади.

"Когда мы говорим об Индийском океане, то имеем в виду большую часть в северной его части, включая... Ормузский пролив и Персидский залив", - сказал Ханзади.

"Стороны проведут встречу для координации", - добавил он в ходе визита в Москву.

В свою очередь, агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на иранские СМИ, что учения должны состояться не в этом году, а до марта 2020 года.

Сообщения о таких учениях появились на фоне роста напряженности между США и Ираном как раз в районе Ормузского пролива.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, ОКЕАН, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]