Иран и РФ проведут военно-морские учения в Индийском океане, заявляют в Тегеране

Иран и Россия до конца 2019 года проведут совместные военно-морские учения в Индийском океане, сообщает в понедельник агентство "Мехр" со ссылкой на командующего ВМС Ирана Хосейна Ханзади.

"Когда мы говорим об Индийском океане, то имеем в виду большую часть в северной его части, включая... Ормузский пролив и Персидский залив", - сказал Ханзади.

"Стороны проведут встречу для координации", - добавил он в ходе визита в Москву.

В свою очередь, агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на иранские СМИ, что учения должны состояться не в этом году, а до марта 2020 года.

Сообщения о таких учениях появились на фоне роста напряженности между США и Ираном как раз в районе Ормузского пролива.