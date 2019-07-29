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Дальнее зарубежье 29.07.2019 20:36

Трамп хочет начать вывод войск из Афганистана до выборов 2020 года - Помпео

Президент США Дональд Трамп хочет начать сокращать число американского военного контингента в Афганистане до президентских выборов 2020 года, заявил в понедельник госсекретарь Майк Помпео.

"Это указание, которое я получил от президента США", - сказал Помпео в Экономическом клубе в Вашингтоне, отвечая на вопрос о том, ожидает ли он, что до выборов 2020 года США сократят свой контингент в Афганистане.

"Он (Трамп - ИФ) четко выразил свою позицию. Положите конец бесконечным войнам. Выведите войска. Сократите (контингент - ИФ)", - добавил госсекретарь США.

Американские СМИ напоминают, что Трамп еще в ходе своей предвыборной кампании обещал вывести американские войска из Афганистана.

Ранее Помпео заявил, что США рассчитывают на заключение мирного соглашения с талибами (движение "Талибан" запрещено в России) до 1 сентября.

На прошлой неделе спецпредставитель госдепартамента США по Афганистану Залмай Халилзад дал положительную оценку переговорам, которые он провел с официальными лицами Афганистана.

Он сообщил, что стороны обсудили следующие шаги в рамках мирного процесса, в первую очередь - усилия по формированию "объединенной и эффективной" группы по переговорам, в которую будут входить лишь несколько человек.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, АФГАНИСТАН, ВЫВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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