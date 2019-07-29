Трамп хочет начать вывод войск из Афганистана до выборов 2020 года - Помпео

Президент США Дональд Трамп хочет начать сокращать число американского военного контингента в Афганистане до президентских выборов 2020 года, заявил в понедельник госсекретарь Майк Помпео.
"Это указание, которое я получил от президента США", - сказал Помпео в Экономическом клубе в Вашингтоне, отвечая на вопрос о том, ожидает ли он, что до выборов 2020 года США сократят свой контингент в Афганистане.
"Он (Трамп - ИФ) четко выразил свою позицию. Положите конец бесконечным войнам. Выведите войска. Сократите (контингент - ИФ)", - добавил госсекретарь США.
Американские СМИ напоминают, что Трамп еще в ходе своей предвыборной кампании обещал вывести американские войска из Афганистана.
Ранее Помпео заявил, что США рассчитывают на заключение мирного соглашения с талибами (движение "Талибан" запрещено в России) до 1 сентября.
На прошлой неделе спецпредставитель госдепартамента США по Афганистану Залмай Халилзад дал положительную оценку переговорам, которые он провел с официальными лицами Афганистана.
Он сообщил, что стороны обсудили следующие шаги в рамках мирного процесса, в первую очередь - усилия по формированию "объединенной и эффективной" группы по переговорам, в которую будут входить лишь несколько человек.
Армения провокациями на границе стремится сорвать переговоры по Карабаху – МИД Азербайджана
Франция хочет расширить связи с Азербайджаном по всем направлениям – министр экономики и финансов
Премьер Азербайджана награжден орденом Почетного легиона Франции за вклад в развитие отношений между Баку и Парижем
Кенийский шиллинг упал до минимума за четыре года на падении экспорта цветов и чая
Цены на нефть стабильны, Brent торгуется у $63,4 за баррель
Газпром готовит новую программу бондов, меняя юрисдикцию с Люксембурга на Великобританию
Выставка самых известных фотографий The Beatles впервые пройдет в Москве
"Однажды в Голливуде" стал самым кассовым фильмом Тарантино по итогам первого уикенда
Состояние двух пострадавших в ДТП в Баку результате столкновения поезда и такси остается тяжелым – Минздрав
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 7,6 млн манатов на строительство автодороги на юго-западе Азербайджана
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Банк Республика открыл новый филиал "Низами"
ВТБ (Азербайджан) предложил клиентам карту Mastercard Black Edition с премиальным обслуживанием
Банк Республика предлагает гарантийные письма на выгодных условиях
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору