Цены на нефть стабильны, Brent торгуется у $63,4 за баррель

Нефтяные котировки меняются слабо и разнонаправленно в понедельник, инвесторы ждут начала торговых переговоров между США и Китаем и следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке.
Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:52 подешевели на $0,1 (0,13%) - до $63,36 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились к этому времени на $0,06 (0,11%) - до $56,26 за баррель.
Переговоры между представителями Китая и США стартуют во вторник в Шанхае, в них примут участие министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер. Встреча станет первой для представителей двух стран с конца мая.
Инвесторы не ждут глобального прорыва, но допускают определенный прогресс по итогам встречи. В частности, Пекин может предоставить конкретный план по увеличению закупок сельскохозяйственной продукции в Штатах, а Вашингтон - предпринять реальные шаги по ослаблению ограничений против Huawei Technologies.
Также на этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы (ФРС), на котором, по общему мнению, ключевая ставка будет снижена с текущих 2,25-2,5% до 2-2,25%. Смягчение денежно-кредитной политики обычно приводит к ослаблению валюты страны, а снижение курса доллара является позитивным фактором для нефтяного рынка.
"Высокая вероятность снижения ставки и мягкие по тону заявления руководства ФРС явно поддерживают цены на нефть", - говорит партнер Again Capital; Джон Килдафф.
Кроме того, рынок следит за ситуацией на Ближнем Востоке, куда власти США направили военный корабль "Данкан" для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Он должен обеспечить защиту нефтетанкеров от захвата иранскими властями.
Тем временем иранское агентство IRNA сообщило о планах по проведению совместных военно-морских учений с участием ВМС России и Ирана. В числе возможных мест для учений называется Ормузский пролив.
Армения провокациями на границе стремится сорвать переговоры по Карабаху – МИД Азербайджана
Франция хочет расширить связи с Азербайджаном по всем направлениям – министр экономики и финансов
Премьер Азербайджана награжден орденом Почетного легиона Франции за вклад в развитие отношений между Баку и Парижем
Выставка самых известных фотографий The Beatles впервые пройдет в Москве
"Однажды в Голливуде" стал самым кассовым фильмом Тарантино по итогам первого уикенда
Состояние двух пострадавших в ДТП в Баку результате столкновения поезда и такси остается тяжелым – Минздрав
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 7,6 млн манатов на строительство автодороги на юго-западе Азербайджана
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
В Британии официально подтвердили новый национальный температурный рекорд
В Украине планируют создать международный русскоязычный канал для "борьбы за умы" - замглавы офиса президента
Джонсон рассчитывает, что ЕС согласится на новые условия Лондона относительно сделки по Brexit
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Банк Республика открыл новый филиал "Низами"
ВТБ (Азербайджан) предложил клиентам карту Mastercard Black Edition с премиальным обслуживанием
Банк Республика предлагает гарантийные письма на выгодных условиях
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору