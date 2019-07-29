Цены на нефть стабильны, Brent торгуется у $63,4 за баррель

Нефтяные котировки меняются слабо и разнонаправленно в понедельник, инвесторы ждут начала торговых переговоров между США и Китаем и следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:52 подешевели на $0,1 (0,13%) - до $63,36 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились к этому времени на $0,06 (0,11%) - до $56,26 за баррель.

Переговоры между представителями Китая и США стартуют во вторник в Шанхае, в них примут участие министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер. Встреча станет первой для представителей двух стран с конца мая.

Инвесторы не ждут глобального прорыва, но допускают определенный прогресс по итогам встречи. В частности, Пекин может предоставить конкретный план по увеличению закупок сельскохозяйственной продукции в Штатах, а Вашингтон - предпринять реальные шаги по ослаблению ограничений против Huawei Technologies.

Также на этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы (ФРС), на котором, по общему мнению, ключевая ставка будет снижена с текущих 2,25-2,5% до 2-2,25%. Смягчение денежно-кредитной политики обычно приводит к ослаблению валюты страны, а снижение курса доллара является позитивным фактором для нефтяного рынка.

"Высокая вероятность снижения ставки и мягкие по тону заявления руководства ФРС явно поддерживают цены на нефть", - говорит партнер Again Capital; Джон Килдафф.

Кроме того, рынок следит за ситуацией на Ближнем Востоке, куда власти США направили военный корабль "Данкан" для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Он должен обеспечить защиту нефтетанкеров от захвата иранскими властями.

Тем временем иранское агентство IRNA сообщило о планах по проведению совместных военно-морских учений с участием ВМС России и Ирана. В числе возможных мест для учений называется Ормузский пролив.