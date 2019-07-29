Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8916 RUR   0.0268 GBR   2.1023 TRY   0.2999

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.20 0.18 Brent 63.46 0.07

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.07.2019 21:15

Свыше 50 человек погибли в ходе массовой драки в тюрьме на севере Бразилии

По меньшей мере, 52 человека погибли во время бунта в тюрьме в бразильском штате Пара на севере страны, сообщает агентство Associated Press.

Во время бунта арестанты взяли в заложников двух сотрудников тюрьмы, но к настоящему времени их освободили.

Отмечается, что все погибшие - заключенные. Около 20 человек были обезглавлены. Остальные скончались во время пожара, который устроили заключенные.

По данным агентства, инцидент продолжался около пяти часов. Причиной массовой драки стал конфликт между двумя тюремными бандами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРАЗИЛИЯ, ТЮРЬМА, БУНТ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


В Бразилии в ходе тюремной драки погибли 15 заключенных При попытке побега из тюрьмы на севере Бразилии погибли 20 человек Более 30 человек погибли во время бунта в бразильской тюрьме Жертвами беспорядков в бразильской тюрьме стали 25 человек Из бразильской тюрьмы совершен массовый побег Взбунтовавшиеся в Бразилии заключенные освободили всех заложников

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]