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СНГ 29.07.2019 21:18

Соглашение о совместной деятельности государств СНГ в области мирного использования космоса внесено в Госдуму на ратификацию

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о ратификации Соглашения о совместной деятельности государств СНГ в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Соответствующее постановление кабинета министров от 27 июля размещено в понедельник на сайте правительства.

Соглашение было подписано 2 ноября 2018 года в ходе заседания Совета глав правительств государств СНГ в Астане.

Цель Соглашения - "создание организационно-правовой основы для развития на взаимовыгодных условиях сотрудничества государств СНГ в области исследования и использования космоса в мирных целях", отмечается в сообщении на сайте правительства.

Соглашение раскрывает и конкретизирует положения Конвенции СНГ о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, которая была подписана в ходе заседания Совета глав государств СНГ 28 сентября 2018 года в Душанбе.

В соответствии с ФЗ "О международных договорах Российской Федерации" Соглашение подлежит ратификации, так как содержит правила, отличные от предусмотренных российским законодательством.

"Ратификация Соглашения позволит объединить интеллектуальные, научные и производственные ресурсы заинтересованных государств - участников СНГ в области фундаментальных и прикладных космических исследований, создания и совместного использования национальных систем дистанционного зондирования Земли из космоса, космических систем связи и телерадиовещания, развития и применения спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС и других спутниковых навигационных систем, а также использования результатов космической деятельности в различных отраслях экономики", - говорится в сообщении.

Проект ФЗ "О ратификации Соглашения об осуществлении совместной деятельности государств - участников СНГ в области исследования и использования космического пространства в мирных целях" внесён МИД России и госкорпорацией "Роскосмос". Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 18 июля.

Статс-секретарь - заместитель гендиректора "Роскосмоса" Сергей Дубик назначен официальным представителем правительства РФ при рассмотрении вопроса о ратификации палатами Федерального Собрания РФ.

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Тэги: РОССИЯ, СНГ, КОСМОС, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]