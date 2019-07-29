В Британии официально подтвердили новый национальный температурный рекорд

Британская метеорологическая служба в понедельник объявила, что на прошлой неделе температура воздуха поднялась до рекордно высокого показателя - 38,7 градуса по Цельсию.

"Рекордный показатель в 38,7 градуса по Цельсию в Ботаническом саду в Кембридже в четверг, 25 июля, стал самой высокой температурной, официально зафиксированной в Великобритании за всю историю наблюдений", - сообщила британская метеорологическая служба.

Предыдущим рекордом считался показатель в 38,5 градуса по Цельсию. Он был установлен в графстве Кент в августе 2003 года.

На прошлой неделе сразу в нескольких европейских странах были установлены температурные рекорды. В частности, температура поднялась до рекордно высоких показателей в Германии, Бельгии, Нидерландах, а также в ряде французских городов, в том числе в Париже.