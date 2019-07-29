Кенийский шиллинг упал до минимума за четыре года на падении экспорта цветов и чая

Курс кенийской валюты шиллинга в понедельник опускался до минимального уровня почти за четыре года в паре с долларом США из-за сокращения доходов от экспортных поставок ключевых товаров, включая чай и цветы.
Валюта крупнейшей экономики Восточной Африки в ходе торгов подешевела на 0,2%, до 104,07 шиллинга за доллар, обновив минимум с октября 2015 года.
Согласно официальным данным, производство черного чая в Кении в январе-мае сократилось до 170,18 тыс. тонн по сравнению с 187,69 тыс. тонн за аналогичный период годом ранее, при этом средняя стоимость чая на аукционах снизилась до $2,25 за 1 кг с $2,8 годом ранее. Кения является крупнейшим в мире производителем черного чая.
Тем временем ассоциация производителей цветов Kenya Flower Council ухудшила прогноз роста доходов от импорта цветов на 2019 год с 38% до 20% из-за избытка предложения на рынке. Кения лидирует по объему поставок живых цветов в Европу.
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