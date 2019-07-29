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Макроэкономика 29.07.2019 21:30

Кенийский шиллинг упал до минимума за четыре года на падении экспорта цветов и чая

Курс кенийской валюты шиллинга в понедельник опускался до минимального уровня почти за четыре года в паре с долларом США из-за сокращения доходов от экспортных поставок ключевых товаров, включая чай и цветы.

Валюта крупнейшей экономики Восточной Африки в ходе торгов подешевела на 0,2%, до 104,07 шиллинга за доллар, обновив минимум с октября 2015 года.

Согласно официальным данным, производство черного чая в Кении в январе-мае сократилось до 170,18 тыс. тонн по сравнению с 187,69 тыс. тонн за аналогичный период годом ранее, при этом средняя стоимость чая на аукционах снизилась до $2,25 за 1 кг с $2,8 годом ранее. Кения является крупнейшим в мире производителем черного чая.

Тем временем ассоциация производителей цветов Kenya Flower Council ухудшила прогноз роста доходов от импорта цветов на 2019 год с 38% до 20% из-за избытка предложения на рынке. Кения лидирует по объему поставок живых цветов в Европу.

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Тэги: КЕНИЯ, ВАЛЮТА, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]