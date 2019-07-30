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Дальнее зарубежье 30.07.2019 09:06

Не менее 10 человек погибли при ударе арабской коалиции по северу Йемена

Авиаудар возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по позициям мятежников на севере Йемена унес жизни не менее 10 человек, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на йеменские власти.

По их данным, все погибшие - мирные жители. Среди жертв есть дети.

Отмечается, что самолеты коалиции нанесли удар по контролируемой хуситами провинции Саада.

По данным службы здравоохранения мятежников-хуситов, в результате авиаудара пострадали 27 человек.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади в их противостоянии повстанцам.

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Тэги: ЙЕМЕН, АВИАУДАР, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]