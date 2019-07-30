Экипаж иранского торгового судна обратился за медпомощью в порту Астрахани из-за кишечного заболевания

Экипаж иранского контейнеровоза в астраханском порту пожаловался на кишечную инфекцию, сообщил "Интерфаксу" источник в службах транспортного надзора.
"Порядка 10 моряков с иранского контейнеровоза обратились за медицинской помощью. У всех синдромы острой кишечной инфекции", - сказал источник.
Всего на судне находится 12 моряков.
Судно пришло в порт Астрахани под флагом Ирана.
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