Экипаж иранского торгового судна обратился за медпомощью в порту Астрахани из-за кишечного заболевания

Экипаж иранского контейнеровоза в астраханском порту пожаловался на кишечную инфекцию, сообщил "Интерфаксу" источник в службах транспортного надзора.

"Порядка 10 моряков с иранского контейнеровоза обратились за медицинской помощью. У всех синдромы острой кишечной инфекции", - сказал источник.

Всего на судне находится 12 моряков.

Судно пришло в порт Астрахани под флагом Ирана.