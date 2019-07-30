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Регион 30.07.2019 09:45

Париж призывает к немедленному освобождению задержанных во время протестов в Москве

В МИД Франции призвали российские власти немедленно освободить задержанных во время акций протеста в Москве.

"Большое число арестов и задержаний было осуществлено во время мирных демонстраций за последние несколько дней в Москве", - говорится в сообщении французского внешнеполитического ведомства.

"Франция призывает к немедленному освобождению (задержанных - ИФ) и выражает глубокую обеспокоенность развитием ситуации", - отметили в МИД Франции.

В Париже указали, что, будучи членом Совета Европы и ОБСЕ, Россия должна, как и другие члены этих организаций, выполнять взятые на себя обязательства в сфере прав человека. Во французском МИД подчеркнули, что речь идет, в частности, о соблюдении прав граждан на свободу слова, право собраний и возможности участия в свободных выборах.

В субботу, 27 июля, в центре Москвы в течение дня проходила несогласованная с властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, выборы в которую пройдут 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИД, РОССИЯ, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]