Париж призывает к немедленному освобождению задержанных во время протестов в Москве

В МИД Франции призвали российские власти немедленно освободить задержанных во время акций протеста в Москве.

"Большое число арестов и задержаний было осуществлено во время мирных демонстраций за последние несколько дней в Москве", - говорится в сообщении французского внешнеполитического ведомства.

"Франция призывает к немедленному освобождению (задержанных - ИФ) и выражает глубокую обеспокоенность развитием ситуации", - отметили в МИД Франции.

В Париже указали, что, будучи членом Совета Европы и ОБСЕ, Россия должна, как и другие члены этих организаций, выполнять взятые на себя обязательства в сфере прав человека. Во французском МИД подчеркнули, что речь идет, в частности, о соблюдении прав граждан на свободу слова, право собраний и возможности участия в свободных выборах.

В субботу, 27 июля, в центре Москвы в течение дня проходила несогласованная с властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, выборы в которую пройдут 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.