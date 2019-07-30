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Дальнее зарубежье 30.07.2019 09:30

В Афганистане погибли двое американских военных - Миссия НАТО

Миссия НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" подтвердила гибель двоих американских военнослужащих в Афганистане.

"Двое военнослужащих США были убиты 29 июля 2019 года в Афганистане", - говорится в сообщении, размещенном на сайте организации.

Также отмечается, что в соответствии с политикой министерства обороны США, имена погибших в бою военнослужащих не разглашаются в течение 24 часов после того, как будут уведомлены их ближайшие родственники.

Точное число погибших военных США в Афганистане неизвестно. Последнее сообщение о гибели военнослужащего НАТО в Афганистане было опубликовано 24 июля, когда тот, как уточнялось, был убит в бою во время проведения операции. Его национальная принадлежность и обстоятельства гибели не разглашались. Ранее 13 июля миссия НАТО в Афганистане сообщила о гибели ещё одного военнослужащего США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ВОЕННЫЕ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]