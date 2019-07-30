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Дальнее зарубежье 30.07.2019 09:20

ЕС заявил о поддержке Нигерии в борьбе против терроризма

Евросоюз выразил соболезнования семьям погибших и раненым в результате террористического акта в Нигерии и заявил о поддержке правительства и народа этой страны в искоренении терроризма.

От теракта, совершенного исламистской группировкой Боко Харам во время похоронной церемонии в Борно на северо-востоке Нигерии, в понедельник погибли не менее 65 человек и многие ранены.

"ЕС выступает вместе с нигерийским правительством и народом в борьбе с терроризмом, - отмечается в заявлении представителя Европейской внешнеполитической службы. - Мы полны решимости поддержать сотрудничество между соседними странами и общинами в целях искоренения терроризма во всех его формах".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, НИГЕРИЯ, ТЕРАКТ, ОСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]