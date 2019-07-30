ЕС заявил о поддержке Нигерии в борьбе против терроризма

Евросоюз выразил соболезнования семьям погибших и раненым в результате террористического акта в Нигерии и заявил о поддержке правительства и народа этой страны в искоренении терроризма.

От теракта, совершенного исламистской группировкой Боко Харам во время похоронной церемонии в Борно на северо-востоке Нигерии, в понедельник погибли не менее 65 человек и многие ранены.

"ЕС выступает вместе с нигерийским правительством и народом в борьбе с терроризмом, - отмечается в заявлении представителя Европейской внешнеполитической службы. - Мы полны решимости поддержать сотрудничество между соседними странами и общинами в целях искоренения терроризма во всех его формах".