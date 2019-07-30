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Почти 4 тысяч гражданских лиц были убиты или ранены в результате военных действий в Афганистане в этом году - доклад ООН

Почти 4 тыс. гражданских лиц были убиты или ранены в первой половине 2019 года в войне против исламистских военизированных групп в Афганистане, говорится в докладе ООН во вторник.

Согласно последнему докладу Миссии ООН по содействию в Афганистане (UNAMA), 3 тыс. 812 гражданских лиц были убиты или ранены в первой половине 2019 года: 1 тыс.366 погибли и 2 тыс.466 ранены.

В документе подчеркивается, что дети по-прежнему составляют подавляющее большинство - 84 % всех жертв.

За период с 1 января по 30 июня 327 детей погибли и 880 получили ранения.

Среди женщин - 430 жертв: 144 погибли и 286 получили ранения.

При этом, уточняет в свою очередь агентство Associated press (AP), за первую половину 2019 года в Афганистане больше мирных жителей погибло из-за действий афганских сил безопасности и войск НАТО, нежели от движения "Талибан" (запрещено в РФ), группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) и от других боевиков.

AP поясняет, что гибель гражданских лиц из-за афганских и международных сил была зафиксирована, в частности, в ходе авиаударов и ночных рейдов против убежищ террористов, а боевики, в то же время, зачастую предпочитают скрываться среди мирного населения.

"Стороны конфликта могут по-разному объяснять последние тенденции, каждая из них стремится оправдать свою собственную военную тактику", - заявил глава по правам человека миссии ООН по содействию в Афганистане по правам человека Ричард Беннетт.

"Факт остается фактом: только решительные усилия, направленные на то, чтобы избежать ущерба для гражданского населения, не только путем соблюдения международного гуманитарного права, но и путем снижения интенсивности боевых действий, уменьшат страдания гражданских афганцев", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ООН, АФГАНИСТАН, ДОКЛАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]