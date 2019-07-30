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Дальнее зарубежье 30.07.2019 10:20

В ООН призвали стороны конфликта в Ливии к прекращению огня на время Курбан-байрама

Спецпосланник генсека ООН по Ливии Гассан Саламе в понедельник призвал к прекращению огня во время предстоящего праздника Курбан-байрам, сообщает агентство Associated Press.

Выступая в СБ ООН, он заявил, что нынешний конфликт может перерасти в "полномасштабную гражданскую войну".

Саламе добавил, что после режима прекращения огня должна состояться встреча высокопоставленных представителей "вовлеченных сторон" с тем, чтобы "закрепить прекращение боевых действий".

Он отметил, что все стороны конфликта "грубо нарушают международное право и международное законодательство".

В этом году мусульмане начнут отмечать Курбан-байрам 11 августа.

Весной 2019 года в Ливии обострился конфликт между двумя противоборствующими сторонами, пытающимися объединить страну под своим началом: властями на Востоке страны, опирающимися на поддержку ЛНА Хафтара, и правительством национального согласия, сформированным при поддержке ООН и возглавляемым Файезом Сараджем.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. По данным всемирной организации здравоохранения, за время боев погибли не менее тысячи человек.

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Тэги: ООН, ЛИВИЯ, СПЕЦПОСЛАННИК, ПЕРЕМИРИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]