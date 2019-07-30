В ООН призвали стороны конфликта в Ливии к прекращению огня на время Курбан-байрама

Спецпосланник генсека ООН по Ливии Гассан Саламе в понедельник призвал к прекращению огня во время предстоящего праздника Курбан-байрам, сообщает агентство Associated Press.
Выступая в СБ ООН, он заявил, что нынешний конфликт может перерасти в "полномасштабную гражданскую войну".
Саламе добавил, что после режима прекращения огня должна состояться встреча высокопоставленных представителей "вовлеченных сторон" с тем, чтобы "закрепить прекращение боевых действий".
Он отметил, что все стороны конфликта "грубо нарушают международное право и международное законодательство".
В этом году мусульмане начнут отмечать Курбан-байрам 11 августа.
Весной 2019 года в Ливии обострился конфликт между двумя противоборствующими сторонами, пытающимися объединить страну под своим началом: властями на Востоке страны, опирающимися на поддержку ЛНА Хафтара, и правительством национального согласия, сформированным при поддержке ООН и возглавляемым Файезом Сараджем.
4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. По данным всемирной организации здравоохранения, за время боев погибли не менее тысячи человек.
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