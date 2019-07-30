Попытка отменить вето Трампа на резолюции Конгресса о продаже оружия Саудовской Аравии потерпела неудачу в Сенате

Сенат США не смог отменить вето президента Дональда Трампа на резолюции, блокирующие его оружейную сделку с Саудовской Аравией, сообщает The Hill.
Сенаторы отдали 45 голосов за отмену вето, 40 конгрессменов не поддержали инициативу. Таким образом, число голосовавших "за" оказалось значительно меньше двух третей, необходимых для отмены президентского вето.
В понедельник вечером Сенат проведет еще два заседания, связанных с оружейной сделкой.
Голосование в Сенате проходит после того, как Трамп наложил вето на три резолюции Конгресса, которые должны были запретить продажу оружия в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты
"Эти резолюции ослабят глобальную конкурентоспособность Америки и нанесут ущерб важным отношениям, которые мы разделяем с нашими союзниками и партнерами", - говорится в сообщениях Трампа, опубликованных Белым домом.
"Вместо того чтобы тратить время и ресурсы на такие резолюции, я призываю Конгресс направить свои усилия на поддержку нашей работы по достижению мира путем урегулирования конфликта в Йемене посредством переговоров", - следует из публикации.
В мае госсекретарь США Майк Помпео, сославшись на угрозы со стороны Ирана, поручил Госдепу осуществить 22 сделки по продаже оружия в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Иорданию без обычного 30-дневного периода рассмотрения в Конгрессе. Этот шаг привел в ярость законодателей, которые обвинили администрацию Трампа в попытке обойти Конгресс.
20 июня Сенат США, несмотря на то, что контролируется Республиканской партией, проголосовал за резолюцию, блокирующую продажи.
В середине июля резолюции поддержали в Палате представителей Конгресса США. После чего законопроект поступил на подпись президенту.
Инициатива по блокированию этих оружейных сделок отражает растущее разочарование на Капитолийском холме американо-саудовскими отношениями, которые испортились в связи с участием Саудовской Аравии в многолетней гражданской войне в Йемене и с убийством журналиста издания The Washington Post Джамаля Хашкаджи в 2018 году.
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