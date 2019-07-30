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Регион 30.07.2019 09:20

Индия приобретет у России ракеты Р-27 на сумму более $200 млн - СМИ

Военно-воздушные силы Индии подписали с Россией контракт на поставку ракет "воздух-воздух" стоимостью 15 млрд рупий, сообщает агентство ANI.

"Подписан контракт с Россией на приобретение ракеты Р-27 класса "воздух-воздух" для установки на боевые самолеты Су-30МКИ военно-воздушных сил Индии", - сообщили агентству источники в правительстве республики.

По данным собеседников, стоимость контракта более 15 млрд рупий (более $200 млн).

Р-27 - управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности, предназначена для поражения воздушных целей в сложных метеоусловиях в любое время суток.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИНДИЯ, РОССИЯ, РАКЕТЫ, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]