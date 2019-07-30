Индия приобретет у России ракеты Р-27 на сумму более $200 млн - СМИ

Военно-воздушные силы Индии подписали с Россией контракт на поставку ракет "воздух-воздух" стоимостью 15 млрд рупий, сообщает агентство ANI.
"Подписан контракт с Россией на приобретение ракеты Р-27 класса "воздух-воздух" для установки на боевые самолеты Су-30МКИ военно-воздушных сил Индии", - сообщили агентству источники в правительстве республики.
По данным собеседников, стоимость контракта более 15 млрд рупий (более $200 млн).
Р-27 - управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности, предназначена для поражения воздушных целей в сложных метеоусловиях в любое время суток.
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