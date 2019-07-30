Банк Японии сохранил прежний курс ДКП, ухудшил прогнозы инфляции и роста ВВП

Банк Японии не стал менять основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам заседания, прошедшего 29-30 июля, однако ухудшил прогнозы роста экономики и потребительских цен на текущий финансовый год.

Центробанк сохранил целевую доходность 10-летних гособлигаций Японии на уровне около нуля, процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ - на отметке минус 0,1%.

Также банк подтвердил планы сохранения ключевой ставки на "крайне низком" уровне по крайней мере до весны 2020 года.

Все решения были приняты семью голосами руководителей ЦБ против двух, как и на предыдущих заседаниях.

Экономисты японского ЦБ понизили прогноз инфляции (потребительские цены без учета свежих продуктов питания) на текущий финансовый год, завершающийся в марте 2020 года, до 1% с ранее ожидавшихся 1,1%. Прогноз роста ВВП в указанный период был снижен с 0,8% до 0,7%.

Кроме того, в заявлении Банка Японии появились сигналы о возможном смягчении ДКП в будущем. Руководство банка "не колеблясь примет дополнительные стимулирующие меры" в случае появления существенных понижательных рисков, говорится в пресс-релизе.

Данные заявления были сделаны на фоне ожиданий смягчения ДКП со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ).