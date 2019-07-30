Нефть растет, Brent подорожала до $64,1 за баррель

Нефть эталонных марок дорожает утром во вторник на ожиданиях, что смягчение денежно-кредитной политики со стороны основных центробанков мира поддержит рост глобальной экономики и спрос на топливо.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:22 подорожали на $0,38 (0,6%) - до $64,09 за баррель. На торгах в понедельник цена выросла на $0,25 (0,39%) и составляла на закрытие $63,71 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,33 (0,58%) - до $57,20 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на $0,67 (1,19%), до $56,87 за баррель.

Как стало известно во вторник, Банк Японии сохранил прежний курс денежно-кредитной политики по итогам июльского заседания, однако ухудшил прогнозы роста экономики и потребительских цен в стране. Кроме того, руководство банка заявило о готовности принять решительные меры для поддержки экономики в случае появления существенных понижательных рисков.

Также на этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы (ФРС), на котором, по общему мнению, ключевая ставка будет снижена с текущих 2,25-2,5% до 2-2,25%. Смягчение денежно-кредитной политики обычно приводит к ослаблению валюты страны, а снижение курса доллара является дополнительным позитивным фактором для нефтяного рынка.

На прошлой неделе Европейский центральный банк (ЕЦБ) также подал сигнал о возможном снижении ставки в дальнейшем и сообщил о рассмотрении иных вариантов поддержки экономики еврозоны.

"Повсеместные обещания стимулирующих мер должны поддержать сырьевые рынки, - говорит старший рыночный стратег Oanda Corp. Эдвард Мойя. - Если Федрезерв будет снижать ставки так же активно, как в 1990-х годах, нефтяные котировки получат существенную поддержку".

Также рынок ждет начала нового раунда торговых переговоров между США и Китаем, который стартует во вторник в Шанхае. От Вашингтона в серии встреч примут участие министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер.