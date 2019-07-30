МВД Казахстана после инцидента с пытками заключенных инициирует проверки всех колоний в стране

В казахстанских колониях пройдут проверки после инцидента в исправительном учреждении в Алматинской области, где выявлен факт пыток заключенных, сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

"По тем фактам, которые имели место в Заречном, и чтобы такие факты не были в других учреждениях, совместно с национальным превентивным механизмом, а также гражданским сообществом, с департаментом собственной безопасности будут проведены проверки и в других учреждениях, где имелись такие факты, а также заявления о пытках", - сказал Тургумбаев журналистам в кулуарах правительства во вторник.

Снятые скрытой камерой видеоролики, на которых видно, как сотрудники колонии в поселке Заречный Алматинской области пытали заключенных, появились в соцсетях на минувшей неделе.

По итогам проверок 14 сотрудников колонии были привлечены к дисциплинарной ответственности, семеро уволены из органов внутренних дел, пятеро, в том числе замначальника колонии, задержаны. Возбуждено два уголовных дела.