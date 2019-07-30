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СНГ 30.07.2019 11:47

МВД Казахстана после инцидента с пытками заключенных инициирует проверки всех колоний в стране

В казахстанских колониях пройдут проверки после инцидента в исправительном учреждении в Алматинской области, где выявлен факт пыток заключенных, сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

"По тем фактам, которые имели место в Заречном, и чтобы такие факты не были в других учреждениях, совместно с национальным превентивным механизмом, а также гражданским сообществом, с департаментом собственной безопасности будут проведены проверки и в других учреждениях, где имелись такие факты, а также заявления о пытках", - сказал Тургумбаев журналистам в кулуарах правительства во вторник.

Снятые скрытой камерой видеоролики, на которых видно, как сотрудники колонии в поселке Заречный Алматинской области пытали заключенных, появились в соцсетях на минувшей неделе.

По итогам проверок 14 сотрудников колонии были привлечены к дисциплинарной ответственности, семеро уволены из органов внутренних дел, пятеро, в том числе замначальника колонии, задержаны. Возбуждено два уголовных дела.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МВД, УИС, ПРОВЕРКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]