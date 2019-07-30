Азерсу закупает электрических кабелей почти на 400 тыс. манатов

ОАО «Азерсу» направит 389 тыс. 378,76 манат на закупку электрических кабелей.
Согласно данным сайта www.tender.gov.az, «Азерсу» заключило соответствующий контракт с ООО «Hidro Park».
Стоимость договора – 389 тыс. 378,76 манатов.
Н.Аббасова
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