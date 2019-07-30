Тегеран благодарит Баку за спасение иранских моряков на Каспии - посольство

Посольство Ирана в Азербайджане высоко оценило действия азербайджанских спасателей, военно-морских сил и Госпогранслужбы по спасению экипажа иранского сухогруза «Шабахянг», потерпевшего бедствие на Каспии, вблизи азербайджанского порта Ленкорань.
«Этот гуманитарный шаг является символом сотрудничества, дружбы и братства между Ираном и Азербайджаном. В то же время это свидетельствует о необходимости расширения сотрудничества на Каспии при чрезвычайных ситуациях. Посольство Ирана выражает свою искреннюю благодарность всем, кто участвовал в такой деликатной операции и помогал в предотвращении человеческих жертв, и желает расширить дружеские взаимоотношения между двумя соседними и братскими странами», - отмечается в заявлении посольства.
Как сообщалось ранее, 25 июля в 14.15 по местному времени в Национальный центр Государственного морского агентства поступил сигнал тревоги об аварии у берегов порта в Ленкорани сухогруза "Шабахянг", плавающего под иранским флагом. К работам по спасению привлечены два вертолета МЧС и сторожевой корабль Госпогранслужбы".
В результате предпринятых мер сотрудники Госпогранслужбы Азербайджана спасли экипаж из 9 человек. Судно утонуло после 16.22 по местному времени.
Б.Рустамбеков
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