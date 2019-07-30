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Внешняя политика 30.07.2019 10:27

Тегеран благодарит Баку за спасение иранских моряков на Каспии - посольство

Посольство Ирана в Азербайджане высоко оценило действия азербайджанских спасателей, военно-морских сил и Госпогранслужбы по спасению экипажа иранского сухогруза «Шабахянг», потерпевшего бедствие на Каспии, вблизи азербайджанского порта Ленкорань.

«Этот гуманитарный шаг является символом сотрудничества, дружбы и братства между Ираном и Азербайджаном. В то же время это свидетельствует о необходимости расширения сотрудничества на Каспии при чрезвычайных ситуациях. Посольство Ирана выражает свою искреннюю благодарность всем, кто участвовал в такой деликатной операции и помогал в предотвращении человеческих жертв, и желает расширить дружеские взаимоотношения между двумя соседними и братскими странами», - отмечается в заявлении посольства.

Как сообщалось ранее, 25 июля в 14.15 по местному времени в Национальный центр Государственного морского агентства поступил сигнал тревоги об аварии у берегов порта в Ленкорани сухогруза "Шабахянг", плавающего под иранским флагом. К работам по спасению привлечены два вертолета МЧС и сторожевой корабль Госпогранслужбы".

В результате предпринятых мер сотрудники Госпогранслужбы Азербайджана спасли экипаж из 9 человек. Судно утонуло после 16.22 по местному времени.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ИРАН, СУДНО, СПАСЕНИЕ, БЛАГОДАРНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]