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Финансы 30.07.2019 10:48

АБР планирует в 2020-2022гг предоставить Азербайджану кредитов на $295 млн

Азиатский банк развития (АБР) предусмотрел выделение в 2020-2022гг Азербайджану кредитных ресурсов на общую сумму $295 млн.

«Совет директоров банка утвердил бизнес-план для Азербайджана на трехлетний период, в рамках которого планирует предоставить средства на сумму $295 млн», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Согласно бизнес-плану, АБР готов в этот период выделить Азербайджану 3 кредита.

При этом, в 2021 году банк зарезервировал для страны кредит на $265 млн, в 2022 году - $30 млн.

В частности, в трехлетний период банк готов кредитовать в Азербайджане проекты обеспечения макроэкономической устойчивости и повышения эффективности госуправления, улучшения инфраструктуры, поддержки малого и среднего бизнеса.

В 2020-2022гг АБР также окажет Азербайджану техническую помощь на сумму $5,8 млн.

Кроме этого, в случае готовности ряда проектов, АБР может в 2022 году предоставить Азербайджану кредитные ресурсы еще на $450 млн на 4 проекта в сферах энергетики, образования, улучшения инфраструктуры и повышения эффективности госуправления.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов на сумму более $4 млрд.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АБР, БИЗНЕС, ПЛАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]