АБР планирует в 2020-2022гг предоставить Азербайджану кредитов на $295 млн

Азиатский банк развития (АБР) предусмотрел выделение в 2020-2022гг Азербайджану кредитных ресурсов на общую сумму $295 млн.
«Совет директоров банка утвердил бизнес-план для Азербайджана на трехлетний период, в рамках которого планирует предоставить средства на сумму $295 млн», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.
Согласно бизнес-плану, АБР готов в этот период выделить Азербайджану 3 кредита.
При этом, в 2021 году банк зарезервировал для страны кредит на $265 млн, в 2022 году - $30 млн.
В частности, в трехлетний период банк готов кредитовать в Азербайджане проекты обеспечения макроэкономической устойчивости и повышения эффективности госуправления, улучшения инфраструктуры, поддержки малого и среднего бизнеса.
В 2020-2022гг АБР также окажет Азербайджану техническую помощь на сумму $5,8 млн.
Кроме этого, в случае готовности ряда проектов, АБР может в 2022 году предоставить Азербайджану кредитные ресурсы еще на $450 млн на 4 проекта в сферах энергетики, образования, улучшения инфраструктуры и повышения эффективности госуправления.
Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов на сумму более $4 млрд.
Н.Аббасова
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