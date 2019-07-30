АБР планирует в 2020-2022гг предоставить Азербайджану кредитов на $295 млн

Азиатский банк развития (АБР) предусмотрел выделение в 2020-2022гг Азербайджану кредитных ресурсов на общую сумму $295 млн.

«Совет директоров банка утвердил бизнес-план для Азербайджана на трехлетний период, в рамках которого планирует предоставить средства на сумму $295 млн», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Согласно бизнес-плану, АБР готов в этот период выделить Азербайджану 3 кредита.

При этом, в 2021 году банк зарезервировал для страны кредит на $265 млн, в 2022 году - $30 млн.

В частности, в трехлетний период банк готов кредитовать в Азербайджане проекты обеспечения макроэкономической устойчивости и повышения эффективности госуправления, улучшения инфраструктуры, поддержки малого и среднего бизнеса.

В 2020-2022гг АБР также окажет Азербайджану техническую помощь на сумму $5,8 млн.

Кроме этого, в случае готовности ряда проектов, АБР может в 2022 году предоставить Азербайджану кредитные ресурсы еще на $450 млн на 4 проекта в сферах энергетики, образования, улучшения инфраструктуры и повышения эффективности госуправления.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов на сумму более $4 млрд.

Н.Аббасова