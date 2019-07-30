Стрельбу на фестивале в Калифорнии открыл 19-летний молодой человек - СМИ

Полиция Калифорнии идентифицировала стрелявшего на ежегодном фестивале чеснока в городе Гилрое как 19-летнего Сантино Уилльяма Легана, сообщают во вторник американские СМИ.

В результате стрельбы погибли четыре человека, более 12 получили ранения. Ранее сообщалось о трех жертвах.

По данным изданий, мужчина проделал дыру в заборе, чтобы проникнуть на фестиваль, и начал беспорядочно стрелять в людей.

При этом он использовал оружие, внешне похожее на автомат Калашникова. Правоохранительные органы полагают, что стрелок законно приобрел автомат в начале июля в штате Невада.

Примерно через минуту после начала стрельбы мужчина был ликвидирован местными полицейскими.

"Могло быть гораздо хуже", - приводят издания слова главы полиции города Гилроя Скота Смити.

По его словам, полиция и агенты ФБР в настоящее время пытаются установить мотив стрелка и получили ордер на обыск в его доме.

Кроме того, по некоторым данным, у стрелявшего мог быть сообщник.

Фестиваль чеснока в Гилрое проводится уже около 30 лет и считается одним из самых популярных в США праздников, связанных с едой.