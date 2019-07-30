В Бангкоке началась встреча Лаврова и Чавушоглу

Глава МИД России Сергей Лавров в Бангкоке проводит встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Перед началом переговоров турецкий министр поприветствовал Лаврова по-русски, после чего они обменялись рукопожатиями. Чавушоглу сообщил журналистам, что темой переговоров станут "двусторонние отношения, региональные и другие вопросы".
Лавров 30-31 июля находится в Таиланде с двухдневным визитом. В ходе визита у министра запланированы встречи с премьер-министром и главой МИД страны, а также участие в министерской встрече Россия - АСЕАН.
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