В Бангкоке началась встреча Лаврова и Чавушоглу

Глава МИД России Сергей Лавров в Бангкоке проводит встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Перед началом переговоров турецкий министр поприветствовал Лаврова по-русски, после чего они обменялись рукопожатиями. Чавушоглу сообщил журналистам, что темой переговоров станут "двусторонние отношения, региональные и другие вопросы".

Лавров 30-31 июля находится в Таиланде с двухдневным визитом. В ходе визита у министра запланированы встречи с премьер-министром и главой МИД страны, а также участие в министерской встрече Россия - АСЕАН.