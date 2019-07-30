Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг на Украине, подразумевающий полный аудит работы госреестров

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам".
Как сообщила пресс-служба главы государства, документ направлен на упорядочение и обеспечение прозрачности работы государственных реестров, развитие современных средств электронной идентификации и внедрение приоритетных для граждан и бизнеса электронных государственных услуг.
Указ предусматривает первоочередное проведение полного аудита работы государственных реестров.
"Сегодня в Украине насчитывается более 350 государственных реестров, но большинство из них функционирует совершенно неэффективно и непрозрачно. Это является главной причиной возникновения рейдерства, коррупции и других схем при предоставлении различных государственных услуг, например, в строительной или земельной сферах", - отметил советник президента Украины Михаил Федоров.
Кроме того, указ президента предусматривает введение единого веб-портала электронных услуг, где украинцы смогут с помощью электронного кабинета получать доступ к информации в отношении себя в государственных реестрах и приоритетные электронные государственные услуги.
Указом также дан старт работе над проведением электронных выборов и электронной переписи населения на Украине.
Среди ключевых задач, предусмотренных указом, - ускорение наполнения Единого государственного демографического реестра, который сейчас содержит данные только около 14 млн граждан, и внедрение инновационных средств электронной идентификации.
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