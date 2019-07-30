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СНГ 30.07.2019 12:15

Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг на Украине, подразумевающий полный аудит работы госреестров

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам".

Как сообщила пресс-служба главы государства, документ направлен на упорядочение и обеспечение прозрачности работы государственных реестров, развитие современных средств электронной идентификации и внедрение приоритетных для граждан и бизнеса электронных государственных услуг.

Указ предусматривает первоочередное проведение полного аудита работы государственных реестров.

"Сегодня в Украине насчитывается более 350 государственных реестров, но большинство из них функционирует совершенно неэффективно и непрозрачно. Это является главной причиной возникновения рейдерства, коррупции и других схем при предоставлении различных государственных услуг, например, в строительной или земельной сферах", - отметил советник президента Украины Михаил Федоров.

Кроме того, указ президента предусматривает введение единого веб-портала электронных услуг, где украинцы смогут с помощью электронного кабинета получать доступ к информации в отношении себя в государственных реестрах и приоритетные электронные государственные услуги.

Указом также дан старт работе над проведением электронных выборов и электронной переписи населения на Украине.

Среди ключевых задач, предусмотренных указом, - ускорение наполнения Единого государственного демографического реестра, который сейчас содержит данные только около 14 млн граждан, и внедрение инновационных средств электронной идентификации.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, УКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]