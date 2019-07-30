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Социум 30.07.2019 13:01

Около 30% россиян не могут позволить себе отпуск из-за финансовых проблем - опрос

Численность сограждан, которые не могут позволить себе отпуск из-за нехватки средств, за последние три года снизилась почти на треть, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, в 2016 году этот показатель был на уровне 41%, в настоящее время отпуск не могут себе позволить 29% россиян.

По данным опроса, респонденты в возрасте до 24 лет реже говорят о том, что не могут уйти в отпуск: среди данной категории опрошенных таких 22%. Исследование показало, что наибольший удельный вес сограждан, вынужденно отказывающихся от отпуска, приходится на возрастную категорию от 45 лет и старше (32%).

По данным опроса, среди россиян с ежемесячным доходом от 30 тыс до 49 тыс. 999 рублей почти каждый третий (31%) не может позволить себе отпуск, среди сограждан с доходом от 50 тыс. до 79 тыс. 999 рублей - каждый четвертый (24%).

Меньше всего респондентов, вынужденно отказывающихся от отпуска, приходится на категорию сограждан с доходом от 80 тыс. рублей в месяц - 20% от этой части опрошенных, отмечают в Superjob.ru.

Максимальная сумма, которую среднестатистический россиянин может потратить на неделю отпуска, сегодня составляет чуть более 24,5 тыс. рублей, что выше на 5% по сравнению с 2016 годом, показывают результаты опроса.

"Женщины в оценках финансовых возможностей более осторожны, чем мужчины: свой отпускной бюджет дамы оценивают в 23300 руб. против 25900 у мужчин. Чем старше респонденты, тем выше сумма, которую они могут потратить на неделю отдыха: 21800 у молодежи до 24 лет против 25800 у россиян старше 45 лет", - сообщили в Superjob.ru

Опрос проводился с 1 по 15 июля среди 3000 респондентов старше 18 лет, представляющих экономически активное население РФ, в 465 населенных пунктах, во всех федеральных округах.

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Тэги: РОССИЯ, ГРАЖДАНЕ, ОТПУСК, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]