ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог

Исполнительная власть Бейлаганского района направит около 445 тыс. манатов на капитальный ремонт дорог.
Согласно данным сайта www.tender.gov.az, ИВ района заключила контракт с фирмой «Vaqif» на выполнение указанных работ.
Стоимость договора - 444 тыс. 881,92 манатов.
Б.Рустамбеков
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