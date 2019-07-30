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30.07.2019 11:36

ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог

Исполнительная власть Бейлаганского района направит около 445 тыс. манатов на капитальный ремонт дорог.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, ИВ района заключила контракт с фирмой «Vaqif» на выполнение указанных работ.

Стоимость договора - 444 тыс. 881,92 манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: БЕЙЛАГАН, ДОРОГИ, РЕМОНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]