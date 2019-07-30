Большинство россиян считает, что сейчас не время для крупных покупок и кредитов - опрос

Более половины россиян (59%) считают, что в данный период делать крупные покупки является плохой идеей, противоположной точки зрения придерживаются четверть сограждан (24%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс".
Согласно результатам социологического исследования, почти три четверти россиян (72%) считают, что на данный момент неблагоприятные условия для того, чтобы брать кредиты, удачной идеей сейчас взять кредит считают 13% участников опроса.
По данным ВЦИОМ, почти половина россиян (46%) полагают, что сейчас лучше свободные деньги положить на счет в банке, почти каждый третий (32%) предпочитает забрать со счета деньги, если таковые имеются. При этом каждый пятый (22%) не знает, как правильнее поступить в нынешней ситуации.
Исследование показало, что среди россиян сейчас преобладает тренд на экономию: 68% сограждан склонны тратиться по минимуму, стараясь сохранить на будущее максимально возможную сумму. По данным опроса, почти каждый четвертый россиянин (23%) настроен побыстрее потратить зарплату или пенсию, а сбережения вложить во что-нибудь ценное.
При этом социологи отмечают, что 9% опрошенных не знают как себя вести в этом отношении.
Инициативный всероссийский опрос был проведен 27 июля 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.
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