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Внешняя политика 30.07.2019 11:50

Коста-Рика с 1 августа закрывает посольство в Азербайджане

Посольство Коста-Рики в Азербайджане прекращает свою деятельность с 1 августа 2019 года, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

«С 1 августа посольство Коста-Рики в Баку прекращает свою деятельность»,- сообщил источник, не называя причин такого решения.

В пресс-службе азербайджанского МИД агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили, что решение об открытии или закрытии посольства, дипломатического представительства является суверенным правом того или иного государства.

Официальная церемония открытия посольства Коста-Рики в Азербайджане состоялось 29 ноября 2017 года в Баку при участии министра иностранных дел и вероисповедания этой страны Мануэля Гонсалез Санса.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КОСТА/РИКА, ПОСОЛЬСТВО, ЗАКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]