Коста-Рика с 1 августа закрывает посольство в Азербайджане

Посольство Коста-Рики в Азербайджане прекращает свою деятельность с 1 августа 2019 года, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.
«С 1 августа посольство Коста-Рики в Баку прекращает свою деятельность»,- сообщил источник, не называя причин такого решения.
В пресс-службе азербайджанского МИД агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили, что решение об открытии или закрытии посольства, дипломатического представительства является суверенным правом того или иного государства.
Официальная церемония открытия посольства Коста-Рики в Азербайджане состоялось 29 ноября 2017 года в Баку при участии министра иностранных дел и вероисповедания этой страны Мануэля Гонсалез Санса.
Ф.Исазаде
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