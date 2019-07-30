Власти швейцарского Люцерна планируют ввести налог для туристических автобусов

Власти швейцарского города Люцерн планируют ввести плату за стоянку туристических автобусов в центре города из-за наплыва китайских туристов, сообщает портал Swiss Info.
"Администрация Люцерна пересматривает туристическую стратегию города из-за наплыва китайских туристов и обдумывает введение платы за стоянку туристических автобусов в центре города в размере $120. Эта мера может быть применена в связи с транспортными проблемами - пробками, отсутствием парковочных мест или слишком близкой парковкой к достопримечательностям", - пишет портал.
Как отмечает Swiss Info, ежегодно Люцерн посещают 9 млн иностранных туристов, это 25 тыс. человек в день. Все они, как правило, не останавливаются в городе с ночевкой, а осматривают его проездом. "Туристы из стран Азии зачастую посещают ключевые достопримечательности города пешком, а автобус паркуется где-то неподалеку. Новый налог позволит окупить затраты на инфраструктуру", - пишет портал.
Также властям был предложен еще один выход из этой проблемы - строительство подземного паркинга на севере города, который был бы связан с метро. Тогда туристы смогли бы пересесть на общественный транспорт и добраться до исторического центра. "Администрация Люцерна считает этот проект нереальным из-за его стоимости. Вместо этого в конце 2019 года планируется собрать жалобы и предложения местных жителей, чтобы они помогли сформулировать новые правила для туристов", - отмечает Swiss Info.
По мнению руководителя ведомства по охране окружающей среды города Адриана Боргула, количество туристов в городе пока не критичное. "Внезапный интерес к городу со стороны китайских туристов в мае 2018 года не повлек за собой проблем, турпоток был управляемым, повседневная жизнь не была нарушена. Люцерн - это город, который открыт для мира, а туризм важен для нашей экономики", - цитирует портал директора.
Люцерн - небольшой швейцарский город на берегу одноименного озера, окруженный горами. Он известен своими хорошо сохранившимися памятниками средневековой архитектуры.
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