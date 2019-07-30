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Внешняя политика 30.07.2019 12:23

Азербайджанские военнослужащие примут участие в конкурсе «Снайперский рубеж» в Беларуси

Группа военнослужащих из Азербайджана отправилась в Беларусь для участия в конкурсе «Снайперский рубеж», говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

«Азербайджанские военнослужащие отправились в Беларусь для участия в конкурсе «Снайперский рубеж», который пройдет в рамках соревнований «Армейские международные игры-2019»», -говорится в информации.

АМИ-2019 пройдут 3-17 августа. В рамках АМИ-2019 планируется участие представителей азербайджанской армии в 6 конкурсах: «Кубок моря», «Танковый биатлон», «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж», «Военно-медицинская эстафета» и «Полевая кухня.

Н.Аббасова

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Тэги: ВОЕННЫЕ, ИГРЫ, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]