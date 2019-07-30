Азербайджанские военнослужащие примут участие в конкурсе «Снайперский рубеж» в Беларуси

Группа военнослужащих из Азербайджана отправилась в Беларусь для участия в конкурсе «Снайперский рубеж», говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
«Азербайджанские военнослужащие отправились в Беларусь для участия в конкурсе «Снайперский рубеж», который пройдет в рамках соревнований «Армейские международные игры-2019»», -говорится в информации.
АМИ-2019 пройдут 3-17 августа. В рамках АМИ-2019 планируется участие представителей азербайджанской армии в 6 конкурсах: «Кубок моря», «Танковый биатлон», «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж», «Военно-медицинская эстафета» и «Полевая кухня.
Н.Аббасова
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