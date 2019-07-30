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СНГ 30.07.2019 13:59

Лукашенко заявляет, что не намерен проводить в 2019 году президентские выборы, чтобы "опять схватить кресло и сесть в него надолго"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обещает провести в стране парламентские и президентские выборы по закону и в рамках Конституции".

"Первый вопрос, который в обществе постоянно обсуждается - и Лидию Михайловну (Ермошину, главу ЦИК - ИФ) втягивают в обсуждение этих вопросов, - сроки проведения наших парламентских выборов. Мы уже четко определились, что в текущем году проводим парламентские выборы, а в следующем году - президентские, несмотря на прогнозы некоторых "знатоков" о том, что Лукашенко в нынешнем году, поскольку тихо и спокойно, быстренько проведет президентские выборы, чтобы опять схватить кресло и сесть в него надолго. Это полное заблуждение. Как я и обещал, все будет по закону и в рамках Конституции", - сказал Лукашенко во время рабочей встречи с председателем Центризбиркома Лидией Ермошиной. Президента цитирует госагентство БелТА.

В апреле Лукашенко в ходе послания к белорусскому народу и парламенту предложил досрочно провести парламентские выборы. Он предложил провести их 7 ноября. Глава Центризбиркома Лидия Ермошина позднее сообщила, что предложит президенту провести выборы в парламент 17 ноября 2019 года.

Выборы депутатов Палаты представителей (нижней палаты парламента) должны пройти в Беларуси не позднее 10 сентября 2020 года, президентские выборы - не позднее 30 августа 2020 года.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]