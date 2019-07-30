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Дальнее зарубежье 30.07.2019 14:16

Белград ожидает получить вертолеты из РФ для сербской армии к началу следующего года

Российские вертолеты Ми-35 и Ми-17 поступят в Сербию в конце этого - начале следующего года, сообщил во вторник в интервью сербскому телеканалу РТС министр обороны Сербии Александр Вулин.

"Это абсолютно новые вертолеты, они лучшие в мире, я надеюсь, что они поступят до конца этого года или в начале следующего", - сказал Вулин.

"Сербия - безопасная страна. Чем мы сильнее, там дальше от нас война. Сильная Сербия - это гарант стабильности и мира на Балканах", - отметил глава сербского оборонного ведомства.

Президент Сербии Александр Вучич накануне сообщил, что из России в Сербию поступят четыре боевых вертолета Ми-35, три транспортных вертолета Ми-17, а также другая боевая техника.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СЕРБИЯ, РОССИЯ, ВЕРТОЛЕТЫ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]