Белград ожидает получить вертолеты из РФ для сербской армии к началу следующего года

Российские вертолеты Ми-35 и Ми-17 поступят в Сербию в конце этого - начале следующего года, сообщил во вторник в интервью сербскому телеканалу РТС министр обороны Сербии Александр Вулин.
"Это абсолютно новые вертолеты, они лучшие в мире, я надеюсь, что они поступят до конца этого года или в начале следующего", - сказал Вулин.
"Сербия - безопасная страна. Чем мы сильнее, там дальше от нас война. Сильная Сербия - это гарант стабильности и мира на Балканах", - отметил глава сербского оборонного ведомства.
Президент Сербии Александр Вучич накануне сообщил, что из России в Сербию поступят четыре боевых вертолета Ми-35, три транспортных вертолета Ми-17, а также другая боевая техника.
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