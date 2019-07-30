Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az в 2017-2019г получили заказов на сумму свыше $1,29 млрд

Азербайджанские производители получили в январе-июне 2019 года посредством портала Azexport.az заказы на экспорт продукции на общую сумму $303,1 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В том числе, в июне 2019 года объем полученных заказов составил на сумму $41,3 млн.

В целом, с 1 января 2017 года по 1 июля 2019 года заказы на экспорт продукции достигли $1 млрд 292,2 млн.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az.

Б.Рустамбеков