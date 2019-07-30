УМЭО SOCAR по итогам I полугодия сохранило лидерство среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в I-ом полугодии 2019 года составил $534,707 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

«По итогам января-июня 2019 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний стало Управление маркетинга и экономических операций компании SOCAR (УМЭО ГНКАР) с объемом $112,6 млн, среди частных – Azerbaijan International Mining Company ("дочка" Anglo Asian Mining Plc) - $47 млн», - отмечает ЦАЭРК.

По данным Центра, среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: "Азерэнержи" ($51,8 млн), ООО "Azeraluminum" ($39,8 млн), ЗАО "AzerGold" ($30,4 млн), ООО «Агропромышленный комплекс Азерпамбыг» ($11,5 млн), "Азербайджанские авиалинии" ($8,4 млн), ООО CTS-Agro ($5,8 млн), ООО «Агропоомышленны комплекс «Azertutun»» ($588 тыс.), Государственное агентство материальных резервов ($555 тыс.), ОАО «Бакинский завод нефтяного машиностроения» ($464 тыс.).

В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, также вошли: SOCAR Polymer - $44,6 млн, ООО "MKT Istehsalat Kommersiya" - $43,3 млн, ООО «Nine Climate» - $35,7 млн, ООО «Global Export Fruits» - $21,2 млн , ООО «Caspian Enerji-2020» - $18,6 млн, ООО P-AQRO -$16,3 млн, ОО "Baku Steel Company" ($15,8 млн), ООО «Sun Food» - $15,7 млн, ООО «Food Export Shamkir» - $14,6 млн

Азербайджан в отчетный период 2019 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $979 млн.

Н.Аббасова