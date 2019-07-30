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Бизнес и законодательство 30.07.2019 12:55

Основная выручка Азербайджана в I полугодии 2019г ненефтяного экспорта пришлась на томаты, хлопок и золото

Азербайджан в I-ом полугодии 2019 года экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $979 млн, что на 15% превышает показатель аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

По данным центра, за отчетный период в структуре экспорта основной объем пришелся на томаты – $138,1 млн (спад на 1,35%), хлопок-сырец – $74,9 млн (рост в 2,64 раза), золото – $70,4 млн (рост на 16%), очищенный фундук - $67,9 млн (рост в 1,9 раза), электроэнергию - $51,9 млн (спад на 4,9%), полиэтилен – $41,9 млн (спад на 16,9%), полипропилен - $36,2 млн (рост в 72,4 раза), метанол - $31,3 млн (рост в 4,8 раза) и вишню и черешню - $29,7 млн (рост на 10,8%).

За отчетный период в пятерку ведущих стран по импорту азербайджанской ненефтяной продукции вошли: Россия - $355 млн (рост на 10,9%), Турция – $213,3 млн (рост на 18,4%), Грузия - $85,4 млн (рост на 15,2%), Швейцария - $73,5 млн (рост на 6%) и Италия - $30,5 млн (рост в 2,3 раза).

Таким образом, 36,2% экспорта ненефтяной продукции пришлось на РФ.

В 2018 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил на сумму $1 млрд 689 млн.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭКСПОРТ, НЕНЕФТЯНОЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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