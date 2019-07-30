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СНГ 30.07.2019 14:30

Глава ЦИК Белоруссии предложила Лукашенко провести парламентские выборы 17 ноября

Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина во время встречи с президентом Александром Лукашенко предложила провести выборы в Совет Республики 7 ноября, в Палату представителей - 17 ноября.

"Глава государства предложил доработать нам эти предложения, учесть мнение местных властей и до следующего понедельника (думаю, именно 5 августа начнется избирательная кампания) представить проекты указов с конкретными датами проведения выборов", - сказала глава ЦИК, которую цитирует во вторник госагентство БелТА.

В апреле Лукашенко предложил провести досрочные парламентские выборы 7 ноября. Глава Центризбиркома позднее сообщила, что предложит президенту провести выборы в парламент 17 ноября 2019 года.

Выборы депутатов Палаты представителей (нижней палаты парламента) должны были пройти в Белоруссии не позднее 10 сентября 2020 года, президентские выборы - не позднее 30 августа 2020 года.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]