Глава ЦИК Белоруссии предложила Лукашенко провести парламентские выборы 17 ноября

Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина во время встречи с президентом Александром Лукашенко предложила провести выборы в Совет Республики 7 ноября, в Палату представителей - 17 ноября.
"Глава государства предложил доработать нам эти предложения, учесть мнение местных властей и до следующего понедельника (думаю, именно 5 августа начнется избирательная кампания) представить проекты указов с конкретными датами проведения выборов", - сказала глава ЦИК, которую цитирует во вторник госагентство БелТА.
В апреле Лукашенко предложил провести досрочные парламентские выборы 7 ноября. Глава Центризбиркома позднее сообщила, что предложит президенту провести выборы в парламент 17 ноября 2019 года.
Выборы депутатов Палаты представителей (нижней палаты парламента) должны были пройти в Белоруссии не позднее 10 сентября 2020 года, президентские выборы - не позднее 30 августа 2020 года.
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