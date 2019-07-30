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Россия поставит Индии 1 тыс. авиационных ракет - ФСВТС

Россия подписала крупные контракты на поставку Индии около тысячи авиационных ракет, сообщили "Интерфаксу" во вторник в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"Действительно, с Индией некоторое время назад были подписаны достаточно крупные контракты по авиационным ракетам, предполагающие поставку порядка 1000 ракет различного назначения", - сказали в пресс-службе в ФСВТС.

Ранее агентство ANI сообщило, что ВВС Индии подписали с Россией контракт на поставку ракет "воздух-воздух" стоимостью более $200 млн. Речь идет о ракетах Р-27 для установки на боевые самолеты Су-30МКИ.

Управляемые ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности действия семейства Р-27 разработаны и производятся АО "ГосМКБ "Вымпел" им. И.Торопова (концерн "Тактическое ракетное вооружение"). Ракеты предназначены для поражения воздушных целей в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях, при активном маневренном и помеховом противодействии противника.

Система наведения ракет реализует принцип "пустил-забыл" с обеспечением информационной скрытности атаки.

Индия - один из ключевых партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества.

В начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф". Индия получит пять полковых комплектов С-400, сумма сделки превышает $5 млрд.

Поставки С-400 в Индию начнутся после 2020 года, сообщила "Интерфаксу" в июне официальный представитель ФСВТС Мария Воробьёва.

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Тэги: РОССИЯ, ИНДИЯ, ВТС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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