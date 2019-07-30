Число преступлений экстремистской направленности снизился вдвое после частичной декриминализации соответствующих статьей УК РФ, но перед прокурорами встают новые задачи, в частности, борьба с распространением недостоверной информации.
"В первом полугодии выявлено 32 тыс. нарушений закона (экстремистских преступлений - ИФ). В результате декриминализации ряда уголовных составов уровень экстремистской преступности снизился вдвое", - сказал первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман во вторник, выступая на коллегии ведомства.
В этих условиях, заявил он, прокурорам необходимо совершенствовать взаимодействие с правоохранительными органами, в том числе, в вопросах административного преследования распространителей экстремистской информации в интернете.
"Отдельного внимания требует предотвращение распространения в интернете недостоверной информации, восприятие которой может создать общественный резонанс и может повлечь негативные последствия", - подчеркнул Буксман, напомнив, что полномочия по борьбе с "fake news", возложены, в том числе, и на Генпрокуратуру РФ.
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