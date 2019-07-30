США планируют развернуть дополнительные военные объекты в Австралии

Пентагон планирует расширить военную инфраструктуру в Австралии после того, как Конгресс одобрит выделение ВМС США средств в размере $211,5 млн, заявила британскому телеканалу Sky News глава МИД Австралии Марис Пейн.
"Развитие объектов (военного назначения - ИФ) будет поддерживать реализацию Force Posture Initiatives", - сказала министр, упомянув, таким образом, о соглашении от 2011 года между США и Австралией в сфере обороны.
Она не уточнила, какую именно военную инфраструктуру США намерены создать в Австралии. Однако ранее местные СМИ передавали, что Пентагон имеет планы на строительство порта возле города Дарвин на севере Австралии.
Британские СМИ напоминают, что Force Posture Initiatives, в том числе, касается 2,5 тыс. морских пехотинцев США, которые размещаются на ротационной основе на австралийской базе в Дарвине.
В то же время, отмечают СМИ, Порт Дарвин с 2015 года взят в аренду китайской компанией на срок в 99 лет.
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