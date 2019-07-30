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Дальнее зарубежье 30.07.2019 15:17

США планируют развернуть дополнительные военные объекты в Австралии

Пентагон планирует расширить военную инфраструктуру в Австралии после того, как Конгресс одобрит выделение ВМС США средств в размере $211,5 млн, заявила британскому телеканалу Sky News глава МИД Австралии Марис Пейн.

"Развитие объектов (военного назначения - ИФ) будет поддерживать реализацию Force Posture Initiatives", - сказала министр, упомянув, таким образом, о соглашении от 2011 года между США и Австралией в сфере обороны.

Она не уточнила, какую именно военную инфраструктуру США намерены создать в Австралии. Однако ранее местные СМИ передавали, что Пентагон имеет планы на строительство порта возле города Дарвин на севере Австралии.

Британские СМИ напоминают, что Force Posture Initiatives, в том числе, касается 2,5 тыс. морских пехотинцев США, которые размещаются на ротационной основе на австралийской базе в Дарвине.

В то же время, отмечают СМИ, Порт Дарвин с 2015 года взят в аренду китайской компанией на срок в 99 лет.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, США, ВОЕННЫЕ, ПРИСУТСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]