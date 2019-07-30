Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8933 RUR   0.0268 GBR   2.062 TRY   0.3028

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.20 0.18 Brent 63.46 0.07

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 30.07.2019 13:18

Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников в I полугодии 2019г превысили $18,5 млн

Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников в I-ом полугодии 2019 года составили $18,6 млн, что на 46,5% больше показателя аналогичного периода 2018 года, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

«В январе-июне 2019 года услуги Azerkosmos экспортировались в 18 стран. При этом основной объем услуг общества в отчетном периоде пришелся на США ($7,1 млн), Францию ($5,1 млн), Малайзию ($4,2 млн)», - отмечает Центр.

Согласно данным Центра, доходы от экспорта услуг составили в отчетный период 87,5% общих доходов Azerkosmos.

Как сообщалось ранее, доходы ОАО «Azerkosmos» от коммерческой эксплуатации спутников в 2018 году составили $25,6 млн.

Основными странами, которые используют ресурсы Azеrkosmos: являются США, Франция, ОАЭ, Грузия, Германия, Китай, Россия, Египет, ЮАР, Кипр, Польша, Иран, Киргизия, Ливан, Украина, Великобритания. В целом, услугами общества пользуются около 20 стран.

Спутник "Azerspace-1" был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ).

В декабре 2014 года «Azerkosmos» и французская компания Airbus Defence and Space подписали договор о передаче в собственность Azerkosmos спутника «Azersky». Спутник был запущен на орбиту в июне 2014 года, и будет находиться на орбите 12 лет.

В сентябре 2018 года Азербайджан с космодрома Куру запустил на орбиту телекоммуникационный спутник "Azerspace-2".

ОАО «Azerkosmos» создано в 2010 году. В функции общества входит вывод на орбиту спутников, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: AZERKOSMOS, ДОХОДЫ


Похожие новости


Azerkosmos планирует в 2019г рост доходов от коммерческой эксплуатации спутников на 75,8% Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников в январе-мае 2019г превысили $16 млн Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников в январе-апреле 2019г составили $13,7 млн Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников в I квартале 2019г составили $7,6 млн Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников в январе-феврале 2019г составили $2 млн Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников в январе 2019г превысили $1 млн

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]