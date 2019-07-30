Экс-полузащитник сборной России Самедов уходит из большого футбола

Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Александр Самедов заявил о решении завершить карьеру футболиста.
"Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру как футболист", - написал Самедов на своей странице в Instagram.
35-летний Самедов в сезоне 2019/2020 выступает за самарские "Крылья Советов", куда перешел из московского "Спартака", воспитанником которого он является.
За основной состав "красно-белых" Самедов выступал с 2002 по 2005 год, а также с 2017 по 2018 год. За это время он стал чемпионом России (сезон 2017/2018), обладателем Кубка России (сезон-2002/2003) и Суперкубка России (2017 год).
С 2005 по 2008 год он выступал за столичный "Локомотив", с которым три раза выигрывал Кубок России (2006/07, 2014/15, 2016/17).
Также в его карьере были клубы "Москва" и "Динамо".
С 2011 по 2018 год Самедов защищал цвета сборной России, за которую провел 53 матча и забил 7 голов. В составе национальной команды он выступал на чемпионате мира 2018 года.
Азербайджанские военнослужащие примут участие в конкурсе «Снайперский рубеж» в Беларуси
Коста-Рика с 1 августа закрывает посольство в Азербайджане
Тегеран благодарит Баку за спасение иранских моряков на Каспии - посольство
Huawei увеличила выручку в I полугодии, несмотря на давление США
Страховщики Азербайджана в I полугодии выписали около 19 тыс. полисов Green Card
Прибыль BP практически не изменилась во II квартале, добыча выросла на 4%
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 7,6 млн манатов на строительство автодороги на юго-западе Азербайджана
Зеленский обсудит с депутатами парламента вопрос о будущем премьере - глава офиса
Грузинский лари продолжает падение на фоне снижения турпотока - глава Нацбанка
Израиль 28 июля совершил налет на иранский ракетный склад возле Багдада - газета
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
ВТБ (Азербайджан) дает шанс выиграть поездку
Nar наградил студентов особо отличившихся в сфере связи
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору