Экс-полузащитник сборной России Самедов уходит из большого футбола

Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Александр Самедов заявил о решении завершить карьеру футболиста.

"Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру как футболист", - написал Самедов на своей странице в Instagram.

35-летний Самедов в сезоне 2019/2020 выступает за самарские "Крылья Советов", куда перешел из московского "Спартака", воспитанником которого он является.

За основной состав "красно-белых" Самедов выступал с 2002 по 2005 год, а также с 2017 по 2018 год. За это время он стал чемпионом России (сезон 2017/2018), обладателем Кубка России (сезон-2002/2003) и Суперкубка России (2017 год).

С 2005 по 2008 год он выступал за столичный "Локомотив", с которым три раза выигрывал Кубок России (2006/07, 2014/15, 2016/17).

Также в его карьере были клубы "Москва" и "Динамо".

С 2011 по 2018 год Самедов защищал цвета сборной России, за которую провел 53 матча и забил 7 голов. В составе национальной команды он выступал на чемпионате мира 2018 года.