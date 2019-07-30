Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8933 RUR   0.0268 GBR   2.062 TRY   0.3028

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.20 0.18 Brent 63.46 0.07

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 30.07.2019 16:15

В Киеве вместо парада на День независимости пройдет шествие с участием Зеленского и украинских военных

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан анонсировал проведение шествия на главной улице Киева в День независимости Украины с участием военнослужащих вместо проведения военного парада.

"Вместо традиционного парада в советских традициях с недешевой демонстрацией военной техники на центральной улице столицы пройдет Шествие достоинства. Это мероприятие в европейском стиле призвано положить начало новой традиции чествования всех, кем гордится Украина. Планируется, что по Крещатику пройдут представители разных родов войск, Вооруженных сил Украины. Ветераны АТО смогут присоединиться к представителям своих бригад", - сказал Богдан на пресс-конференции во вторник в Киеве.

По его словам, вместе с военными в шествии также примут участие медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры, а также глава украинского государства.

"Действие будет современным в идеологическом и техническом аспектах. В шествии примет участие президент Украины Владимир Зеленский и руководство государства. После этого глава государства обратится к украинскому народу", - -рассказал Богдан.

Он также сообщил о том, что в центре Киева пройдет концерт.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПАРАД, ШЕСТВИЕ


Похожие новости


Более 10 тысяч украинцев погибли в результате конфликта на востоке страны - Порошенко Шесть из 10 приглашенных стран подтвердили свое участие в военном параде в Киеве 24 августа - глава Минобороны Украины Порошенко позвал на парад в честь Дня независимости - посмотреть на новую украинскую армию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]