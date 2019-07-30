В Киеве вместо парада на День независимости пройдет шествие с участием Зеленского и украинских военных

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан анонсировал проведение шествия на главной улице Киева в День независимости Украины с участием военнослужащих вместо проведения военного парада.
"Вместо традиционного парада в советских традициях с недешевой демонстрацией военной техники на центральной улице столицы пройдет Шествие достоинства. Это мероприятие в европейском стиле призвано положить начало новой традиции чествования всех, кем гордится Украина. Планируется, что по Крещатику пройдут представители разных родов войск, Вооруженных сил Украины. Ветераны АТО смогут присоединиться к представителям своих бригад", - сказал Богдан на пресс-конференции во вторник в Киеве.
По его словам, вместе с военными в шествии также примут участие медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры, а также глава украинского государства.
"Действие будет современным в идеологическом и техническом аспектах. В шествии примет участие президент Украины Владимир Зеленский и руководство государства. После этого глава государства обратится к украинскому народу", - -рассказал Богдан.
Он также сообщил о том, что в центре Киева пройдет концерт.
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