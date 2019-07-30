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СНГ 30.07.2019 16:33

Кличко утратил контроль над Киевом, считают в окружении Зеленского

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что в ходе встреч просил мэра Киева Виталия Кличко отказаться от института "смотрящих" в столице, однако тот признал, что вынужден идти на компромиссы с ними, потому что не имеет контроля над Киевским городским советом.

"У меня было несколько встреч с господином Кличко здесь, в администрации, в Офисе президента. Таких встреч было две. На этих встречах я его лично шесть раз - то есть на каждой встрече по три раза, - просил отказаться от института "смотрящих" в Киеве, отойти от всех коррупционных схем и стать действительно народным мэром, человеком, который не имеет никакого отношения ко всей этой коррупции, бесхозяйственности, которая происходит в Киеве", - сказал Богдан на пресс-конференции во вторник в Офисе президента.

В связи с этим он выразил убеждение, что Кличко утратил контроль над ситуацией в столице.

По словам главы Офиса президента, мэр Киева заверил его, что не имеет отношения к хищениям и коррупции в столице, однако понимает, что "что-то происходит не так", но сделать с этим ничего не может.

"Виталий Кличко подтвердил мне, что действительно, по его словам, он не контролирует Киевский совет. Есть два-три "смотрящих", которые имеют определенные группы депутатов. И если он не будет находить с ними компромисс, у него не будет большинства в Киевсовете, а, соответственно, он не сможет быть эффективным мэром", - заявил Богдан.

Как сообщалось, Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение Кличко с поста главы администрации Киева.

В ответ на это премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство рассмотрит вопрос об увольнении Кличко на ближайшем заседании. "Это полномочие президента. Я не мешал предыдущему президенту назначать глав администраций, и не буду мешать президенту действующему", - добавил премьер.

В свою очередь, Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы администрации города противоречащими законодательству и добавил, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации. Он подчеркнул, что разделение должностей и введение в столице "двоевластия" является антиконституционным. Кличко также отметил, что практика выборов местной власти является европейской, а назначение кого-либо на эти должности ей противоречит.

25 июня 2014 года мэр Киева был назначен главой Киевской городской государственной администрации указом президента Украины Петра Порошенко. Другим своим указом П.Порошенко уволил с этой должности Владимира Бондаренко.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, КИЕВ, КЛИЧКО


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