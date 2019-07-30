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СНГ 30.07.2019 16:50

Зеленский будет выбирать градоначальника Киева из нескольких кандидатур, в их числе Кличко - глава офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает несколько претендентов на должность главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), включая и действующего руководителя горадминистрации, мэра столицы Виталия Кличко заявил руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

"Насколько мне известно, сегодня есть несколько кандидатур на должность главы КГГА. Притом это политическое решение, и политическая ответственность президента", - сказал Богдан на пресс-конференции во вторник.

По его словам, в числе претендентов и нынешний городской голова Киева.

"На встречах с господином Кличко я ему говорил, что он один из претендентов, поскольку он известное, публичное лицо. Если народ и власть увидят, что поменялись дела в Киеве, то он может быть переназначен", - добавил Богдан.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, КИЕВ, КАНДИДАТУРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]