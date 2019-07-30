Зеленский будет выбирать градоначальника Киева из нескольких кандидатур, в их числе Кличко - глава офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает несколько претендентов на должность главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), включая и действующего руководителя горадминистрации, мэра столицы Виталия Кличко заявил руководитель Офиса президента Андрей Богдан.
"Насколько мне известно, сегодня есть несколько кандидатур на должность главы КГГА. Притом это политическое решение, и политическая ответственность президента", - сказал Богдан на пресс-конференции во вторник.
По его словам, в числе претендентов и нынешний городской голова Киева.
"На встречах с господином Кличко я ему говорил, что он один из претендентов, поскольку он известное, публичное лицо. Если народ и власть увидят, что поменялись дела в Киеве, то он может быть переназначен", - добавил Богдан.
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