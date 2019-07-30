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Дальнее зарубежье 30.07.2019 17:08

Генпрокуратура ФРГ проводит обыски в квартирах неонацистов

Обыски проходят в среду в четырех федеральных землях Германии, правоохранители подозревают шестерых граждан в участии в правоэкстремистской группировке, сообщает пресс-служба генпрокуратуры ФРГ.

"Сегодня, 30 июля генпрокуратура на основании судебных решений выдала разрешения на обыски в квартирах шестерых подозреваемых, известных поименно, и четырех других граждан в Саксонии-Анхальт, Гессене, Нижней Саксонии и Северном Рейне-Вестфалии. Пока никто не задержан", - сказано в поступившем в "Интерфакс" сообщении.

Сообщается, что подозреваемые, которые состоят в правоэкстремистской группировке "Волчья бригада", в прошлом году в рамках формирования создали боевую ячейку "Штурмовая бригада".

Своей целью националисты декларируют "восстановление свободного отечества" на основе "германского нравственного закона".

"Есть подозрения, что эти цели планировалось реализовывать в том числе и насильственным путем", - сообщает генпрокуратура.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПРОКУРАТУРА, НЕОНАЦИСТЫ, ОБЫСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]