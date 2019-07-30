Генпрокуратура ФРГ проводит обыски в квартирах неонацистов

Обыски проходят в среду в четырех федеральных землях Германии, правоохранители подозревают шестерых граждан в участии в правоэкстремистской группировке, сообщает пресс-служба генпрокуратуры ФРГ.

"Сегодня, 30 июля генпрокуратура на основании судебных решений выдала разрешения на обыски в квартирах шестерых подозреваемых, известных поименно, и четырех других граждан в Саксонии-Анхальт, Гессене, Нижней Саксонии и Северном Рейне-Вестфалии. Пока никто не задержан", - сказано в поступившем в "Интерфакс" сообщении.

Сообщается, что подозреваемые, которые состоят в правоэкстремистской группировке "Волчья бригада", в прошлом году в рамках формирования создали боевую ячейку "Штурмовая бригада".

Своей целью националисты декларируют "восстановление свободного отечества" на основе "германского нравственного закона".

"Есть подозрения, что эти цели планировалось реализовывать в том числе и насильственным путем", - сообщает генпрокуратура.