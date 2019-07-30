Иностранные туристы в Азербайджане в январе-июне совершили операций посредством банковских карт почти на $350 млн

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-июне 2019 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 590,8 млн манатов ($347,5 млн), отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
По сравнению с январем-июнем 2018 года, объем проведенных операций сократился на 4,8%.
В том числе, в июне 2019 года объем совершенных ими операций с использованием банковских карт составил 115,1 млн манатов (рост на 7,8% по сравнению с июнем прошлого года – ИФ).
Как сообщалось ранее, по итогам 2018 года иностранные туристы в Азербайджане совершили операций посредством банковских карт составил 1 млрд 278,4 млн манатов, что на 25% больше чем в 2017 году.
В январе-июне 2019 года турпоток в Азербайджан увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 6,5% - до 1 млн 410,7 тыс. человек.
Б.Рустамбеков
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