Иностранные туристы в Азербайджане в январе-июне совершили операций посредством банковских карт почти на $350 млн

Иностранные граждане, посетившие Азербайджан в январе-июне 2019 года, осуществили операций посредством банковских карт на сумму 590,8 млн манатов ($347,5 млн), отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По сравнению с январем-июнем 2018 года, объем проведенных операций сократился на 4,8%.

В том числе, в июне 2019 года объем совершенных ими операций с использованием банковских карт составил 115,1 млн манатов (рост на 7,8% по сравнению с июнем прошлого года – ИФ).

Как сообщалось ранее, по итогам 2018 года иностранные туристы в Азербайджане совершили операций посредством банковских карт составил 1 млрд 278,4 млн манатов, что на 25% больше чем в 2017 году.

В январе-июне 2019 года турпоток в Азербайджан увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 6,5% - до 1 млн 410,7 тыс. человек.

Б.Рустамбеков